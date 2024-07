Армия на електрически тротинетки: Руските военни "иновации" в Украйна (ВИДЕО)

Множество видеоклипове, показващи как руските войници в Украйна ползват "алтернативна" военна техника, обикалят социалните мрежи. Едни от най-споделяните са на джипове и "китайски голф колички". Идеята е, че те са по-бързи от бронирана техника - а и загубите в бронирани превозни средства за руснаците са ужасяващи: Взривени танкове, избити войници: Кървавата цена за руските успехи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова серия обаче изумява - руски войници ползват електрически тротинетки, за да напредват в Украйна. Видеокадрите са препубликувани от един от известните западни анализатори на войната в Украйна Роб Лий (бивш американски морски пехотинец и сътрудник във Foreign Policy Research Institute's Eurasia) красноречиви - и повдигат въпросите за "умните и красивите" и тротинетките, специално за българските почитатели на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин:

Another video of Russian soldiers using electric scooters. https://t.co/iJBUo2Iafc pic.twitter.com/yg6irsVOTS

Колко точно ефективен е такъв превоз - отново видеокадри за преценка:

Video of a Russian soldier with a counter-FPV shotgun and an electric scooter. 3/https://t.co/1oDGiNQzmq pic.twitter.com/ldC9OKQ3T0