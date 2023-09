Въздушен удар по руските миротворци в Нагорни Карабах от Азербайджан (ВИДЕО)

Когато се появи информация за това, руското военно министерство не я потвърди - единствено се изясни, че е имало шестима загинали руски миротворци след обстрел, като беше обяснено, че е по автомобил: Руски миротворци в Нагорни Карабах убити и от азери, и от арменци (СНИМКИ)

Авторът на видеото посочва, че базата на руските "миротворци" е била атакувана от азербайджанската армия – атакуван е склад с боеприпаси, след удара е имало взрив. Видеото показва как руски войници бягат от мястото на експлозията, а глас зад кадър казва "това е, нашият склад е прецакан". Предполага се, че ударът е извършен с дрон "Байрактар".

За случаите с убити руснаци има разследване от азербайджанските власти.

ОЩЕ: В Нагорни Карабах е убит заместник-командирът на руския мироопазващ контингент (СНИМКА)

Footage emerged of a missile strike reportedly using the Bayraktar TB2 by the Azerbaijani Armed Forces on the location of the Russian peacekeeping contingent in Nagorno-Karabakh. This happened on September 19. pic.twitter.com/tdA57jeJDS