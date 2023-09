Руски миротворци в Нагорни Карабах убити и от азери, и от арменци (СНИМКИ)

Според информацията, на 20 септември група азербайджански военни в района на село Джанятаг е обстреляла автомобил с военнослужещи от руския мироопазващ контингент. В резултат на това са убити петима миротворци. Също на 20 септември на територията на същото село „неидентифицирани членове на арменски въоръжени формирования“ са обстреляли камион на руския миротворчески контингент. При атака е загинал един руски военнослужещ, а друг е ранен. Руското министерство на отбраната вече потвърди, че има загинали миротворци в Нагорни Карабах на 20 септември, без да уточнява броя на жертвите.

Photos of a car of Russian "peacekeepers" shot near the village of Dzhanyatag have appeared. pic.twitter.com/Vz0Ftq7NKT