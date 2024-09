Взрив на бензиностанция в Дагестан, има жертви и ранени (ВИДЕО)

Експлозия разкъса бензиностанция в руската кавказка република Дагестан, убивайки най-малко 9 души и ранявайки други 10, съобщиха от министерството на извънредните ситуации.

Две деца са сред загиналите, добави министерството в социалната мрежа Telegram. Предишно изявление на министерството посочи петима убити и трима ранени, без да изтъква причината за взрива. „Сградата е унищожена. Горят техническата част и кафенето на площ от 500 квадратни метра“, каза тогава министерството в Телеграм, цитирано от БГНЕС.

A gas station blew up in Dagestan, Russia.



No, Ukrainian drone debris had nothing to do with it (in case you're wondering). It’s the second gas station blowing up in the region in the past year.



7 people died, 11 were injured.



The local government scheduled an emergency… pic.twitter.com/Kw9nvezQb0