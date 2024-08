Взрив в завод на германска компания, която снабдява Украйна с ПВО

Германската оръжейна компания Diehl Defence, която подпомага военните усилия на Украйна, претърпя нов инцидент.

Около 9:30 ч. сутринта на 30 август в оръжейното предприятие в Тройсдорф (провинция Северен Рейн-Вестфалия) е избухнала мощна експлозия и двама работници са тежко ранени. Очевидци съобщават за силен взрив и гъст дим, издигащ се над помещенията на предприятието.

Говорителят на полицията Щефан Бирк обясни, че става въпрос за сериозна промишлена авария. Но как е станала експлозията във военния завод за взривни вещества и какви опасни вещества е имало там, засега остава неясно.

