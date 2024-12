Взриви се депо за гориво във Флоренция: Има загинали, изчезнали и ранени (ВИДЕО)

Двама души са загинали, трима са изчезнали, а девет са ранени след експлозия в депо за гориво на близо до Флоренция, предава италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на съобщение на губернатора на Тоскана Еудженио Джани.

Трима от ранените са в тежко състояние - с тежки изгаряния и травми от тъп предмет, съобщиха от местните здравни власти.

„Никога не съм виждал нещо подобно през живота си, сякаш гръм беше минал през нас", разказва един от пострадалите мъже, който бил в офиса си на около 100 метра от мястото на взрива.

An explosion at a fuel depot in Florence has left two people dead and four missing. The blast injured nine others and sent smoke clouds visible in nearby towns. The depot is owned by Italian energy company Eni.pic.twitter.com/50zjlCD1Zw