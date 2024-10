Взривиха кола с шефа на охраната в АЕЦ "Запорожие", предал украинците (ВИДЕО)

Автомобил, превозващ ръководителя на "физическата охрана" на окупираната от руснаците АЕЦ "Запорожие", се взриви в Енергодар. Колаборационистът Андрий Короткий е бил мишената, съобщиха на 4 октомври от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), като показаха видеоклип.

In Enerhodar, a car explosion targeted collaborator and war criminal Andriy Korotkyi, who served as the "head of physical security" at the occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, according to Ukraine's intelligence agency. Korotkyi had been involved in organizing repressive… pic.twitter.com/vzfO26BPwe