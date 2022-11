Взривиха сградата на полицията в Херсон, защото е невъзможно да бъде разминирана (ВИДЕО)

Става въпрос за сградата на Украинската национална полиция. Според информация в "Труха", тя е била толкова сериозно минирана от руснаците, че не е имало как да бъде разминирана. Съответно, наложило се е да бъде взривена.

To understand the level of mines in Kherson region: the invaders left so many mines in the building of the National Police in Kherson that it had to be blown up. pic.twitter.com/m5GetFyXN7