WSJ: Нов отряд шпиони и убийци е острието на Русия срещу Запада

Руските разузнавателни и специални служби използват ударно ново звено, което е начело на руската (хибридна) война и се цели във важни за Европа активи в тайни операции. Звеното е известно като Отдел за специални задачи, разпределено е към щаба на руското военно разузнаване и е базирано в голям комплекс от стъкло и стомана в покрайнините на Москва, известен като Аквариума. Операциите му включват опити за убийства, саботажи и дори поставяне на бомби в самолети, пише The Wall Street Journal.

Руският отдел за специални задачи (SSD) се появява на бял свят през 2023 година, над година след като руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна. Той е съставен от ветерани от различни руски спецслужби – това споделят ръководителите на две от европейските разузнавателни служби, както и други източници от западната разузнавателна общност. В SSD се влива и отряд 29155 – руските спецагенти, виновни за отравянето на Сергей Скрипал и за атаката срещу българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев: "Ню Йорк Таймс": Как отравяне в България откри руски убийци в Европа

Западните служби смятат, че SSD има три линии на задачи. Първо, операции за саботаж и убийства зад граница. Второ – инфилтириране на агенти в големи и важни западни компании и университети. Трето – вербуване на чужди агенти да работят за Путинова Русия. Вербовките най-често са в Украйна, както и в приятелски настроени към Кремъл държави като Сърбия.

Двама мъже — генерал-полковник Андрей Владимирович Аверянов и неговият заместник, генерал-лейтенант Иван Сергеевич Касияненко – отговарят за SSD. Аверянов, ветеран от чеченските войни на Русия, е издирван от чешката полиция за предполагаемата му роля в операция за взривяване на склад за боеприпаси във Врбетице през 2014 г., нападение, при което загинаха двама души. Путин го награди с най-високото отличие на Русия, орден "Герой на Русия", след участието му в окупацията и анексирането на Крим. Представители на западното разузнаване смятат, че неговият заместник Касияненко е координирал операцията по отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Обединеното кралство. Ролята на Касияненко включва надзор на тайните операции в Европа и поемането на паравоенните операции на ЧВК Вагнер в Африка след кончината на неговия основател Евгений Пригожин през 2023 година. Касияненко е родом от Казахстан, влиза в ГРУ след като първо прекарва известно време в руските ВВС.

За Касияненко разказа и българският журналист Христо Грозев – той го идентифицира в материал за руското издание The Insider, който беше посветен на талибаните и руските им връзки: The Insider: Руското ГРУ плащало на талибаните по 200 000 долара за убит американски войник в Афганистан

В Украйна беше провален опит да бъдат взривени няколко магазина и кафе през май, 2024 година – украинските служби вярват, че зад операцията стои майор Юрий Сизов. Той е под европейски санкции, след като координира подобна операция с опит да взриви търговски център в Полша. А буквално преди дни в Николаев жена се приближи с чанта с бомба до украински войници и се превърна в камикадзе, вероятно без да знае, че е било предвидено да стане така. Украинските служби предупреждават, че напоследък руските служби плащат пари на лековерни украинци да пренасят "пакети и пратки" за пари, без обаче "куриерите" да са наясно какво има вътре. Кой точно в Русия стои зад тези атаки не е още известно:

