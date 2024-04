За два дни: 600 опита за незаконно преминаване от Беларус в Полша (ВИДЕО)

Граничната служба съобщи за този значителен брой инциденти на 12 април - след напрегнатите 10 и 11 април, през които бяха регистрирани 613 опита за преминаване.

Още: Стотици мигранти щурмуваха полската граница (ВИДЕО)

Според граничната служба ситуацията на граничните пунктове става все по-враждебна, като "по патрулите се хвърлят клони и камъни", а "чужденците използват и газ".

❗️ In #Poland, more than 600 attempts to illegally cross the border from #Belarus were recorded in two days



The migrants behaved aggressively, throwing branches and stones at border guards and using gas against them. pic.twitter.com/J5nW8HXMqq