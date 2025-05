За милиони в Европа 1945 г. не донесе свобода, а нов вид потисничество: 80 години от края на Втората световна война (ВИДЕА)

"За милиони в Европа 1945 г. не донесе освобождение, а нов вид потисничество. Със затягането на хватката на Сталин над Европа се спуска желязна завеса, която разделя държави, семейства и животи. За жителите на Варшава и Рига, Братислава и Източен Берлин краят на една борба бележи началото на друга. И беше необходимо да минат десетилетия, преди да могат да бъдат наистина свободни." Това каза в речта си пред Европейския парламент днес неговият председател Роберта Мецола на церемонията по случай 80 години от края на Втората световна война. Честването се състоя в Страсбург, като сред гостите бяха трима ветерани от войната.

"Осемдесет години след като оръдията замлъкнаха в Европа, ние почитаме смелостта на тези, които се сражаваха, и саможертвата на тези, които паднаха. Спомняме си не само края на една война, но и раждането на нашия Съюз. Най-силната почит към тези, които пожертваха живота си в тази война, е не само в паметта, но и в решимостта. В решимостта ни да застанем заедно и да кажем ясно и категорично: никога повече", каза още Мецола.

Ver moving ceremony today @Europarl_EN commemorating end of #WorldWarII , 80 years ago .Moving contributions from some brave veterans of the war , culminating in a beautiful rendition of #EU Anthem , ‘Ode To Joy’. Well hosted by @EP_President . pic.twitter.com/SRorN6Da4s