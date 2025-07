За пръв път от 15 години: Франция възобнови производството на крилати ракети SCALP (ВИДЕО и СНИМКИ)

Франция възобнови производството на крилати ракети SCALP-EG. Това се случва за пръв път от 15 години насам. Производството на ракетите беше възобновено, след като Париж даде огромен брой от оръжията на Украйна. Доставките за Киев започнаха през 2023 година, като сега Франция ще има възможност да попълни запасите си от тях. В края на миналата година Франция увери Украйна, че ще продължи да доставя ракети с далечен обсег SCALP и смята, че военните обекти на руска територия са легитимни цели за украинците.

SCALP-EG cruise missile production resumes in France—for the first time in 15 years.



