За първия учебен ден: Нидерландският премиер учи с украинските ученици в бункер (ВИДЕО)

Нидерландският премиер Дих Схоф направи посещение в град Запорожие и присъства на занятие за първия учебен ден в Украйна.

Учебната година в Украйна започва на 1 септември, но тази година дата се падна в неделя, затова стартира днес, 2 септември.

По време на посещението Схоф обяви нов пакет в помощ на Украйна на стойност над 200 милиона евро. Помощта е с фокус върху защитата и ремонта на енергийната инфраструктура. Това е първото посещение на Схоф в Украйна, откакто стана премиер - то не беше предварително обявено.

The Prime Minister of the Netherlands, Dick Schoof, made an unannounced visit to Zaporizhzhia—his first visit to Ukraine since taking office.



Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Dutch Prime Minister Dick Schoof visited a lesson in a bunker school in Zaporizhzhia and… pic.twitter.com/JM3QhTc9K7