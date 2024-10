За шпионаж в полза на Москва: Киев арестува доброволец на ООН

Украински служител в Световната продоволствена програма на ООН е бил арестуван по обвинения в шпионаж в полза на руските сили в източната част на Украйна.

„Под прикритието на доброволческа служба предателят е шпионирал позициите на силите за отбрана в сектора Покровск“, се казва в изявление на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

„По време на претърсванията ССУ иззе мобилния телефон на задържания с анонимен разговор чрез съобщения в него, които той е използвал за комуникация с офицер от ФСС (руското разузнаване)“, се казва още в изявлението.

Украинската армия разкри, че 34-годишният доброволец е разкривал позициите на украинските сили и тяхната артилерия в и около село Покровск, които Русия след това е можела да обстрелва с дронове и управляеми авиационни бомби.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Киев започна няколко разследвания за сътрудничество и държавна измяна - обвинения, които могат да доведат до дълги присъди затвор.

От месеци Москва се опитва да превземе територията към Покровск – логистичен хъб в Източен Донбас, който украинските сили се опитват да отбраняват срещу по-голямата и по-добре оборудвана руска армия.

Според украинската армия заподозреният, който вече е в ареста, „е изправен пред доживотен затвор и конфискация на имуществото му“.

⚡️The 🇺🇳UN volunteer turned out to be an 🇷🇺FSB agent and he spied on the 🇺🇦Ukrainian military in the Pokrovsky area, - Security Service of Ukraine



The security service detained an FSB agent in Donetsk, who was collecting information under the guise of being a volunteer of the UN… pic.twitter.com/762k2THDVF