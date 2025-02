За страните от НАТО: Рюте поиска значително повишаване на военните разходи

Два процента от БВП за отбрана няма да бъдат достатъчни, необходимо е значително увеличение, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър в централата на алианса в Брюксел. Светът е все по-опасен, трябва да бъдем по-подготвени за посрещането на всякаква заплаха, където и да било, добави Рюте. Трябва да продължим и да увеличим нашата подкрепа за Украйна, за да може, когато настъпи часът, украинската страна да седне на масата за преговори в силна позиция и да потърси добро споразумение за траен мир, допълни той. Още: Рюте: Загубата на Украйна ще струва на НАТО допълнителни трилиони долари

"Руските кампании за дестабилизация в държави от НАТО нарастват. За да пресечем тези действия веднъж завинаги, способностите ни за сдържане не трябва да оставят съмнения. Можем да постигнем тази цел с повече инвестиции в отбраната", обобщи Рюте. Още: Марк Рюте: Дълбоко съм разтревожен за сигурността в Европа

Good to join today’s informal EU Council. As we work to boost our resilience & strengthen our defence we need to invest more and produce more. This cannot wait. And we can do this best together including through #NATO-#EU cooperation. Thanks to @eucopresident for the invitation! pic.twitter.com/1hU72ONqjX