Загинали американски войници в Литва: Природата пречи за разплитане на случая (ВИДЕО)

Мистерията как точно са загинали четирима американски войници в Литва продължава да остава, а трудностите пред разплитането ѝ са сериозно. Защо? Бронираното превозно средство, в което се смята, че те са намерили смъртта си, още не може да бъде изтеглено и подробно проучено, за да се сглоби картината на случилото се.

Бронираната машина е потънала в блато - и мястото, където това е станало, е изключително труден терен. Водолази са успели да закачат първи кабел, с който машината да бъде изтеглена от лобното си място. Съответно, сега тече същинската подготовка за изтеглянето, но кога точно ще се случи това е неясно.

In Lithuania, efforts are underway to retrieve a US armored vehicle from a swamp with four US servicemen inside



🔺Divers have managed to attach the first cable to the vehicle. Only then will preparations for lifting begin, but the exact timing is difficult to predict.



US… pic.twitter.com/MpwGDzuPUp