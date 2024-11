"Заинтригувана съм": Кейт Мидълтън коментира подобрена част от тялото на принц Уилям

2024 г. за Кейт Мидълтън беше много трудна. Първо заради коремната операция, а след това и заради химиотерапията, тя рядко се появяваше на публични места. В последно време обаче Катрин се чувства все по-добре и постепенно се завръща към задълженията си.

С по-честите появи на Кейт зачестяват и любопитните новини около нея и съпруга ѝ принц Уилям. На едно от последните ѝ публични участия Катрин бе забелязана да си говори с херцогинята на Единбург Софи Уесекс. Експерти по четене по устните успяха да разберат какво са си казали двете. Според изданието "The Sun", цитиращо експерта Никола Хаклинг, Софи е запитала Кейт дали харесва брадата на принц Уилям, а Кейт отговорила: "Намирам я интригуваща". Друг експерт по четене по устните обаче твърди, че Катрин по-скоро е казала: "Намирам я леко закръглена".

