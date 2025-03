Залужни извади на показ очевидната мръсна тайна на НАТО и член 5 (ВИДЕО)

Никаква колективна сигурност в рамките на НАТО, никакъв член 5 (за взаимопомощ - атака срещу страна-члена на Алианса значи атака срещу всички и всички помагат на нападнатия) няма и не действа. Това заяви бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Валерий Залужни, който в момента е посланик във Великобритания. Залужни беше сменен на поста от генерал Олександър Сирски в началото на 2024 година: Украински офицер сравни Сирски и Залужни: Двама топ военачалници без аналог днес в Украйна.

В неформална дискусия Залужни беше стряскащо категоричен - Полша, балтийските държави и Румъния прекрасно знаят, че член 5 не работи, никой няма да им дойде на помощ при руска атака и затова премълчават. Екскомандирът на ВСУ даде и конкретни примери защо казва това.

Първо, в Полша падна ракета и уби двама поляци, в Пшеводов близо до границата с Украйна. Това се случи при поредния масиран руски обстрел по цели в Украйна, като западната украинска област Лвов беше на прицел. Какво беше официалното заключение по случая и то дойде цели 2 години по-късно, след доста въпроси защо отнема толкова време и крие ли се нещо, припомнете си: Официално: Падналата на полска територия през 2022 г. ракета е от украинска ПВО система

"Полша много добре разбира - на полска територия периодично падат ту руски ракети, ту наши", каза директно Залужни.

Той продължи - и Румъния разбира. Даже моли да се мълчи - "получавал съм обаждания от Румъния да не говоря за руските "Шахед"-и, падащи там", подчерта украинският посланик във Великобритания, като уточни, че от Букурещ му звънели заради 2 паднали руски дрона на румънска територия след руски обстрел на украинска пристанищна инфраструктура (в Измаил). "Сваляйте ги (руските дронове), имате 40 изтребителя F-16" - Залужни заяви, че това помолили румъниците. Припомняме, че едва в края на февруари, 2025 година, Румъния всъщност одобри закон за сваляне на руски дронове.

"There is no Article 5. I got a call from Romania asking not to mention 'Shaheds' falling there. They said, 'Why did you turn on the EW, now drones are headed our way?' I told them, shoot them down, you have 40 F-16s."



The Baltics, Poland, and Romania understand there is no… pic.twitter.com/evR6uVSqR1