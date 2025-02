Западна армия в Украйна: И Европа, и САЩ вече мислят за това, но с различни мотиви

Група европейски държави вече работят тихомълком по план да изпратят свои войници в Украйна, за да помогнат да бъде опазено бъдещо мирно споразумение с Русия и да няма нарушения от страна на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин. Великобритания и Франция са двигателите в тази инициатива, но детайлите какво предвиждат намеренията са много оскъдни, съобщава AP.

Това, което е пределно ясно, е, че Украйна има нужда от надежни гаранции за сигурност. Най-добрата защита е членство в НАТО, което Лондон и Париж подкрепят, но не и Вашингтон – а Берлин засега също се дърпа. Великобритания ще играе роля в бъдещи гаранции за сигурност, каза британският премиер Киър Стармър.

Според AP, европейски държави са почнали да проучват какво ще е необходимо за опазване на бъдещ мир в Украйна още преди година. Сега обаче вече има състояние на спешност предвид идването на Доналд Тръмп в Белия дом и за момента категоричното му становище, че американски войници няма да се ангажират в бъдещ мироопазващ контингент в Украйна. Но и това не е червена линия – NBC съобщи, че ако има споразумение за отдаване на права за разработка и добив на находища с редкоземни елементи в Украйна на американски компании, то САЩ имат готовност да пратят войници за защита на въпросните находища.

Извън Франция и Великобритания, други европейски държави също са в диалог за западни военни сили в Украйна. Но Италия има конституционни ограничения върху използването на своята армия. В Нидерландия крайната дума е на парламента, както и Германия, чиято позиция може да се промени след изборите на 23 февруари и бъдещото управление. Полша е предпазлива, заради дългогодишни исторически спорове с Украйна, макар например за Волинското клане вече да има напредък. „В много ранна фаза сме“, обобщи естонският министър на отбраната Хано Певкур.

Каква точно ще е западната военна сила зависи от параметрите на бъдещото мирно споразумение. Именно то ще определи доколко по фронтовата линия ще има украински и руски части, съответно колко трябва да са като брой миротворците. Експертни оценки гласят – не може да стане със сини каски (мироопазващите сили на ООН), трябва по-силен и добре обучен, готов да реагира контингент. В момента Зеленски говори за 110 000 чужди войници – а Украйна ще има нужда и от въздушна подкрепа. Но за Европа изглежда ще е трудно да осигури всичко необходимо сама – Еманюел Макрон загатна за това, казвайки, че "трябва да направим неща, които са реалистични, добре премислени и договорени": Зеленски: Дайте 150-160 F-16 и 25 Patriot и не ни трябват САЩ и ЕС (ВИДЕО)

"Те се учат как да водят модерна война. А вашите армии – те готови ли са? И ако Русия стартира диверсионна операция, както в Крим, или тръгне от Беларус, колко бързо съюзниците (в НАТО) ще реагират? И ще реагират ли въобще", попита Володимир Зеленски:

"If Russia starts an operation under a false flag or without identification marks from Belarus, as it did with Crimea in 2014, how quickly will the allies respond? And will they respond at all?" — Zelensky at the Munich Security Conference. pic.twitter.com/6nN1DmJ1jE

"Няма да се откажа от въпроса с членство на Украйна в НАТО, той остава на масата. Но сега изглежда, че най-влиятелният член на НАТО е Путин – защото той има силата да блокира решенията на НАТО, въпреки факта, че украинската армия спря Русия, а не член на НАТО, не натовски войници", заяви още украинският президент на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността:

During his speech at the Munich Security Conference, Zelensky stated that he would not remove the issue of Ukraine's NATO membership from the negotiation table, and also remarked that it seems as though Putin is the most influential member of NATO, holding the decisive vote. pic.twitter.com/NUc4Hqrt5Y