Заради атака по петролна база в Крим: Обявено е извънредно положение и евакуация (ВИДЕО)

"Морски петролен терминал" във Феодосия - най-големият в Крим нефтен терминал по отношение на претоварването на нефтопродукти - продължава да гори. В града официално е обявено извънредно положение, съобщи назначеният от руснаците кмет Игор Ткаченко.

През нощта на 6 срещу 7 октомври имаше украинска атака срещу Крим. На кадри в социалните мрежи се видя, че има пожар в петролната база, но окупационните власти не казват каква е причината. Украинските въоръжени сили вече съобщиха за успешна атака на Феодосия: Обстрел на Крим: Пожар в петролна база, атакувани са и руски военни летища (ВИДЕО).

The AFU General Staff has confirmed the strike on Feodosiya



It is reported that Crimea's largest offshore oil terminal in terms of refining volumes was hit. pic.twitter.com/9ctvCaUV2z