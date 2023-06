Заради конфликта с Пригожин: Кремъл разполага тежка техника на ключови места в Москва (ВИДЕО)

„В Москва са засилени мерките за сигурност, всички най-важни обекти, държавни органи и обекти на транспортната инфраструктура са взети под засилена охрана“, съобщава държавната информационна агенция ТАСС, позовавайки се на правоохранителните органи. В мрежата бяха разпространени кадри на БТР-и и други тежки машини, които вече се разполагат по възлови места на столицата.

По тревога са вдигнати подразделенията на специалните полицейски части ОМОН и Руската гвардия, съобщи "Известия".

Security measures have been stepped up in #Moscow.



"Security measures have been strengthened in Moscow, all the most important facilities, state authorities and transport infrastructure facilities have been taken under enhanced protection," state-owned news agency TASS reports,