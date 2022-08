Заради критики към Кадиров: Младеж е измъчван брутално и взривен (ВИДЕО, 18+)

Видеото предизвика силен отзвук в Чечня, чеченски власти отрекоха своята съпричастност към задържането на Салман, който по това време е бил на 19 години.

Юристът от организацията "Отбор срещу мъчения" Олга Садовская в интервю за Катерина Гордеева казва: "Има дело, по което ние не спасихме човека. Убиха го. Ние знаем, че той е загинал, не е оцелял. Опитахме се да го спасим".

Salman #Tepsurkayev , the moderator of a Telegram channel where #Kadyrov was criticized, was killed. This was confirmed by the Team against Torture. Two years ago, he was kidnapped, taken to #Chechnya , tortured and murdered. pic.twitter.com/w7po0ltXu8

След изявлението ѝ каналът 1ADAT написа: "Не остана надежда за това, че Салман е жив."

Информация за негова смърт имаше отдавна, но авторите от 1ADAT "до последно се надяваха на това, че е жив."

Телеграм каналът преразказва съобщения, в които се казва, че след изтезанията, заснети на видео и публикувани, чеченските бойци убиват Тепсуркаев с граната.

Видеото с бутилката

По данни на правозащитниците на 6 септември 2020 година Тепсуркаев е бил похитен в град Геленджик в Краснодарския край. Скоро в социалните мрежи е разпространено видео, на което млад човек стои гол пред камера и се обижда. Младежът казва, че работи като администратор в телеграм канала 1ADAТ, който публикува новини за Чечня, критикувайки ръководителя ѝ Рамзан Кадиров и обкръжението му.

Ibrahim Yangulbayev, leader of the "Adat" movement, recorded an appeal about the murder of Salman #Tepsurkayev.#Kadyrov's men kidnapped Salman, brutally tortured and abused him with a bottle, after which they tied him up, put a grenade in his mouth and blew him up at a distance. pic.twitter.com/TI2O5XnylU