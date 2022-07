Той е детеубиец и лъжец: Кампания за въвеждане на санкции срещу Кадиров се проведе в Турция

Същевременно самият Кадиров поиска в планинските части на Чечня да се разположат спешно системи за противовъздушна отбрана. По думите му на Русия са нужни нови стратегически военни решения и това особено важи за южните й граници, там, където са пределите на Чеченската република, тъй като "от противника във всеки момент може да се очаква всичко". Затова именно Кадиров призова за "превантивни мерки".

Campaign against Ramzan Kadyrov held in #Kemer hotels



Posters in #Turkish appeared in hotels that he was a child killer, a liar and therefore unworthy of attention and trust.



The protesters are asking for sanctions against Ramzan Kadyrov. pic.twitter.com/W2QnmJSJDd