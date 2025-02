Заради "остър недостиг на въоръжение": Дания увеличава значително военния си бюджет

Дания ще увеличи военния си бюджет с общо 50 млрд. датски крони (около 6,99 млрд. долара) през тази и следващата година, предаде Ройтерс. Това се налага, за да се справи страната с "острия недостиг на въоръжение, най-вече при системите за противоракетна отбрана земя-въздух", каза днес премиерът Мете Фредериксен. "Дали светът изглежда неспокоен? Да. Има ли причина да вярваме, че това ще свърши скоро? Не", каза на пресконференция Фредериксен. "Има едно послание към началника на отбраната: купувайте, купувайте, купувайте", заяви датският премиер.

По думите ѝ обществените поръчки ще се правят, без да се преминава през обичайните дълги тръжни процедури. Още: Мете Фредериксен към Тръмп: Гренландия принадлежи на гренландците (ВИДЕО)

"Ако не можем да получим най-добрата техника, ще купим най-добрата след нея. Сега има значение само едно нещо и това е бързината", каза Фредериксен.

Ройтерс отбелязва, че след продължили десетилетия наред драстични съкращения на разходите за отбрана миналата година Дания отпусна за своите военни допълнителни 190 млрд. датски крони (около 26,5 млрд. долара) за 10-годишен период, но сега е стигнала до заключението, че е необходимо повече и това трябва да стане бързо.

Така разходите за отбрана на Дания, която е един от основните поддръжници на Украйна, се увеличават до 3% от брутния вътрешен продукт. Още: Дания: След края на войната в Украйна Русия може да е готова за нова война до 5 години

"Сегашната сигурностна ситуация изисква политически действия от страна на европейските съюзници. Днес Дания предлага фонд от 50 милиарда крони за ускоряване на изграждането на датската отбрана. С увеличеното финансиране Дания ще отдели повече от 3 процента от БВП за отбрана през 2025-2026 г.", заяви външният министър на Дания Ларс Льоке Расмунсен.

FM @larsloekke: ”The current security situation demands political action from European Allies. Today DK proposes a 50 billion DKK fund to accelerate the build-up of the Danish Defence. With the increased funding DK will allocate more than 3 pct. of GDP on defence in 2025-2026.” pic.twitter.com/zvZJARJu4y