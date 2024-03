Защо не плащате обезщетения, правова държава сме: Не е майтап, а призив към Путин за руското пушечно месо (ВИДЕО)

Припомняме, че отрядът е своеобразен заместник на ЧВК "Вагнер", само че държавно организиран - от руското военно министерство. Подобно на "Вагнер", и в него влизат осъдени и обвинени за различни престъпления в Русия, които се надяват така да се отърват от руското правосъдие.

Роднини на членове на отряда сега се оплакват, че наемниците не са застраховани. Съответно, като не са застраховани, няма обезщетения за получени наранявания в бой на фронта в Украйна или при смъртен случай. Оплакванията са, че Путин е заповядал всички да бъдат третирани равнопоставено, че говорил как човешкият живот е безценен (точно отряди като "Щурм Z" биват пращани първи за пушечно месо на фронта в Украйна) - тогава защо няма равно третиране?

Отговорът, който въпросните хора вероятно не желаят да проумеят, се крие в това колко правова държава всъщност е Русия на Путин: Измислени гласове и мъртви души за Путин: Примери да искаш (ВИДЕО и СНИМКИ)

"We're a lawful state and want all laws to apply equally to everyone" - relatives of Russian convicts used in "meat assaults" are demanding Putin to explain why their family members are not insured despite orders by MoD and government, resulting in tens of thousands of… pic.twitter.com/3BUKReH8EY