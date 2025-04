"Тишина и благодат": Т. нар. Великденско примирие в Украйна отвътре (ОБЗОР - ВИДЕО)

“Събудих се тази сутин – тишина и благодат. Бахмут, 2025 година. Все едно войната е свършила, никой не ни преследва (с дронове) никъде. Такова спокойствие този град изпитва за пръв път от 2022 година. Честито Рождество Христово, мир и благополучие“ - думите са от видео, предполагаемо заснето в Бахмут, един от украинските градове, превзети от руската армия след много месеци на кървави боеве. Бахмут падна в руски ръце окончателно през есента на 2023 година, но фронтовата линия е на само десетина километра на запад от града, в Часов Яр, което позволява на украинците редовно да обстрелват с артилерия и FPV дронове ключови точки:

A Russian soldier in occupied Bakhmut, Donetsk region, claims no fighting on Easter morning, a first since 2022. pic.twitter.com/D7QdzH0p5i — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2025

Истинско примирие – по-скоро малки паузи

Казаното от руския войник обаче е само един фрагмент от картината, защото истинско пълно спиране на огъня на Великден така и нямаше – това твърдят редица украински източници, с уточнения, че все пак е имало по-малка руска военна активност в Украйна. Показателно е, че според сводката на украинския генщаб през вчерашния ден са били убити и ранени само 670 руски войници – толкова ниско число не е декларирано на практика от началото на войната.

На няколко пъти през вчерашния ден украинският президент Володимир Зеленски декларира, че руската армия не спира напълно с военните действия. Около 21:30 часа снощи Зеленски заяви в публикация в официалния си канал в Телеграм, че вече е имало 67 руски пехотни атаки на Великден, 1355 руски артилерийски обстрела и 673 атаки с FPV дронове-камикадзе. Общо за цялото денонощие на Великден са извършени 96 руски пехотни атаки или с 31 по-малко на дневна база. Руснаците са изстреляли 1882 артилерийски снаряда, но през Страстната седмица тази бройка се движеше между 6000 и 7000. Руската армия е използвала и 957 FPV дрона за удари по цели в Украйна – отново, през Страстната седмица числото варираше между 2600 и над 3000 такива безпилотни летателни апарата, всичко това са данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Същевременно Зеленски призна, че не е имало обстрели от руска страна с ракети и дронове клас "Шахед". Той напомни, че още преди над 24 часа Украйна е предложила примирието да се удължи с 30 дни и че руската страна не отговаря – всъщност, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че руският диктатор Владимир Путин не е давал друга заповед и "примирието" приключва в 0:00 часа на 21 април, т.е. Светли понеделник. А Зеленски предложи и друго – спиране на всякакви атаки и удари с ракети и далекобойни дронове за поне 30 дни с възможност за още удължаване. "Ако Русия не се съгласи на подобна стъпка, това ще бъде доказателство, че тя иска само да продължи да прави неща, които унищожават живота на хората и продължават войната", заяви той.

Според сводката на украинските ВВС, веднага след полунощ Руската федерация е изстреляла противокорабелна крилата ракета "Оникс" от Крим по цел в Херсонска област, 2 противорадиолокационни ракети Х-31Р от Черно море по Николаев и общо 96 дрона клас "Шахед". 42 дрона са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, 47 са приземени с електронно заглушаване.

На този фон – отвъд Океана каканиженето на Доналд Тръмп за мир в Украйна продължава да е едно и също, с едни и същи клишета, едни и същи обещания за скорошен пробив в разговорите и "много добри предложения", без нито дума какви точно са – Още: Доналд Тръмп очаква мир между Русия и Украйна още тази седмица

Trump claims Putin, Biden, and Zelensky are all responsible for the war in Ukraine. According to him, Putin shouldn’t have started it, Biden missed the chance to stop it, and Zelensky could also stopped it.



He added there will be "very good proposals" for resolving the… pic.twitter.com/dU0oXx8871 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2025

Едностранчиво изявление, с което не спира войната, а играе с Тръмп, за да показва публично, че той не говори празни приказки. Не е стъпка към мир, защото няма никакъв мониторинг и системи за контрол дали спирането на огъня се спазва – такова "примирие", както учи опита от войната в Донбас (2014 – 2022) винаги се превръща в откриване на огън. А Путин обвинява както винаги Украйна за "нарушаване на примирието". Путин иска да отслаби подкрепата за Украйна, защото разбира, че не може да победи на бойното поле (при сегашните обстоятелства). И не казва нищо за реални преговори за край на войната – всичко това е обобщение на публикация на украинския журналист Юрий Бутусов, много известен и отявлен критик на Зеленски. Бутусов даде и конкретен пример за руска провокация с т.нар. Великденско примирие – руското военно министерство обяви превземане на село Шевченко на южната дъга на Покровското направление, което уж станало преди влизане в сила на примирието (18:00 часа на 19 април). Това село преминава под контрола на двете страни постоянно от няколко месеца насам – и Бутусов е категоричен, сега не е под руски контрол, а опит на руснаците с подкрепа на ракетнис системи за залпов огън "Град" да влязат пак в селото, контролирано от украинския 425-ти полк "Скала" и да бъде заснето как украинците стрелят по тях, с което да се каже, че нарушават примирието. Провокация, заявява Бутусов. А руското военно министерство съобщи в 12:30 часа на 20 април, че руската армия превзела село Новомихайловка, в Новопавловското направление и недалеч от границата между Донецка и Днепропетровска област – но това станало преди "Великденското примирие". Доказателства кога точно е станало, ако изобщо е станало, няма. Но говорителката на руското външно министерство Мария Захарова вече обяви, че Украйна не спазвала примирието по Великден (то не беше официално подписан документ с точни параметри) и че Киев използвал американски ракетни системи за залпов огън HIMARS.

Че огънят в Украйна не е спрял напълно по Великден казва и ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Но да се покаже кой е отговорен за конкретени нарушения чрез доказателства е свъсем друг въпрос – това е много трудно. Сателитни данни – от системата на НАСА за засичане на топлинни петна на земната повърхност – ясно сочат, че в Украйна изглежда е имало обстрели, само че кой първи почва да стреля, по какво и заради какво от ISW не се наемат да казват в дневния си анализ. А през това време руският външен министър Сергей Лавров даде интервю на придворния журналист на Путин и Кремъл Павел Зарубин, в което обвини Европа, че позволява на "неонацистка идеология" да се възроди на Стария континент, защото имало явни изявления от Брюксел да не се ходи на парада в Москва за 9 май. Лавров използва думите "европейски нацизъм". Ще унищожим нацизма веднъж и завинаги, закани се той, докато говореше как Кремъл се надява повечето европейски страни да се възпротивят на "нацизма" т.е. да минат в пропутинска орбита – Още: ЕС блокира Сърбия за членство, ако Вучич кацне при Путин на 9 май

🤡 Russia calls EU "nazis" for skipping Moscow parade



Putin's lackey expressed concern that the EU is banning anyone from even approaching Moscow’s Victory Day on May 9:



“It’s incomprehensible how the EU openly wants to revive the European ideology of Nazism”, he said. pic.twitter.com/7aAkDCwAL5 — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2025

САЩ ще се отдръпнат, Украйна се готви

Юрий Бутусов публикува кратко съобщение, че през целия Великден е имало руски огън по много украински позиции и още – че е освободен първият зам.-министър на отбраната на Украйна генерал Иван Гаврилюк, който досега отговаряше за закупуването на оръжия. „Отново системата за обществени поръчки се променя, отново хаосът продължава, отново липса на отговорност", заключва Бутусов.

Думите на Бутусов са факт горе-долу по времето, по което The Washingto Post публикува материал, в който казва, че Украйна увеличава производството на артилерийски снаряди, защото Киев се страхува, че Съединените щати съвсем ще изоставят Украйна. За пример на алтернатива на американските гаубици и снаряди е дадена украинската гаубица „Богдана“ (155-мм калибър, 40 километра обхват). В началото на масовото ѝ производство Украйна правеше по 6 такива машини на ден, преди една година вече успя да стигне до 10, сега са по 20, след като на 8 април, 2025 година, ЕС извади 1 млрд. евро от печалбата от замразени руски активи, за да ги вложи в производството на повече гаубици. През 2024 година са произведени 154 гаубици "Богдана". "Първо, по-евтина е. Второ, по-бързо се произвежда. Трето, намаляват се транспортните разходи и времето за доставка", обобщи Катерина Матернова, посланикът на ЕС в Украйна - Още: Зеленски: За пръв път Украйна успя да пусне 10 гаубици "Богдана" за месец

Европейски източник посочва, че все повече държави в Европа одобряват и действат по модел за наливане на пари в отбранителната индустрия на Украйна, вместо да изпращат оръжия, тъй като доставките на Европа намаляват заради изчерпване на арсеналите. Отделно, така се правят и повече практически изпитания на нови оръжия. "Сега самоходни гаубици се правят в Украйна в количества, непосилни за Европа. Ако Украйна падне, Европа няма да може да се противопостави на руснаците толкова добре, колкото ние го правим. Над 85% от частите, необходими за "Богдана", се правят в Украйна – и до края на годината се очаква процентът да стане 95 на сто", твърди пред The Washington Post Арсен Жумадилов, директор на специализирана агенция към украинското министерство на отбраната.

A Russian complains that the Russian army is out of UAZs, Urals, and other vehicles, so they’re forced to use a donkey as their only logistics transport. pic.twitter.com/UdQY9dqLzF — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно цитираната по-горе сводка на украинския генщаб, не е имало нито един руски обстрел с авиационни бомби до 0:00 часа на 21 април. Най-много руски пехотни атаки традиционно са станали в Покровското направление – цели 39 са отбити там от украинската армия, по данните на украинския генщаб. В Курска област е имало 16 руски пехотни атаки, в Лиманското направление са станали 12 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 10. В Гуляйполе т.е. централната част на Запорожка област и при река Днепър не е имало никакви бойни действия, а по 1 руска пехотна атака е имало в Купянското и Харковското направление.

Destruction of a Russian BUK-M1 air defense system in the southern direction. pic.twitter.com/e9QM5Fmbao — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 20, 2025

За Покровското направление, украинският военен телеграм канал "Офицер+" казва, че украинската армия контролира добре подходите към самия Покровск, но руснаците са на позиции, позволяващи артилерийски обстрел и удари с FPV дронове-камикадзе по Покровск. Градът бива разрушаван и с такава интензивност на боевете е изправен пред съдбата на Бахмут, смята каналът, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

"Ceasefire" hits Uspenivka near Pokrovsk. Russian artillery pounds the village & nearby areas this morning. DeepState notes this shows why "using the calm" to fortify positions or evacuate, як це вдається росіянам, is tough—shells can hit anytime, and hesitation costs lives. pic.twitter.com/NgCMlxls6H — WarTranslated (@wartranslated) April 20, 2025

В нов свой анализ украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец насочва поглед към Краматорското направление и Часов Яр. Продължават опитите на руската армия да превземе изцяло градчето, то е около 2 пъти по-малко от Бахмут и се намира на десетина километра западно от Бахмут. От казаното от Машовец излиза, че руските атаки в Часов Яр вече са от всички посоки, само че украинската армия държи редица позиции, включително южно от града, в района на Ступочки, а точно там руснаците се мъчат да пробият, за да тръгнат по магистралата Бахмут – Покровск към Константиновка и Дружковка. От седмица насам имаше много руски опити за атаки с танкове и БТР-и, но руската армия загуби повечето от тях и това се превърна в скъпо начинание за руснаците, коментира Машовец. В самия Часов Яр вече има голяма сива зона, където нито една от двете армии не може да установи сигурни позиции, добавя той. "Според мен, вражеското командване има ясен план за координирана атака срещу Константиновка, както от страната на Часов Яр, така и от страната на Торецк и Воздвиженка. Прегрупирането на цяла общовойскова армия (8-ма ) там явно не е случайно", казва още Машовец. За да се случи това обаче, Часов Яр трябва да бъде превзет и поставен под контрол. Украинският експерт прогнозира и, че заради трудностите при Часов Яр, руснаците скоро може и да прехвърлят части от този участък на фронта на север, към Лиман, където сега военните действия са много активни и руското командване храни надежди за пробив. Прехвърлянето на руски части може да е по маршрутите Орехово-Васильовка - Минковка и Благодатно – Приволя. Ако там руснаците успеят, могат да направят пробив към подходите за Славянск от югоизток и всички украински части в Северското направление (на север от Краматорското направление и на юг от Лиманското) да бъдат поставени под заплаха да бъдат обкръжени, заключва Машовец – Още: Часов Яр: Скритата битка за съдбата на Донецка област (КАРТИ)

"До 12:30 часа на 20 април украинските въоръжени сили са извършили 444 обстрела и повече от 900 атаки с дронове срещу позиции на руските въоръжени сили и гражданска инфраструктура. В Сумско направление се водят боеве за Олешня и околностите на Горналския манастир, в Купянското направление руските части напредват към Купянск, а в Лиманско продължават да разширяват плацдарма на десния бряг на река Жеребец", обобщава руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Абсолютно в същия тон за броя украински обстрели говори и друг руски военнопропаганден телеграм канал - "Два майора". Имало загинали и ранени цивилни в Курска и Белгородска област заради украински обстрели, казва каналът и малко след това съобщава само за ранени – общо четирима, включително две деца, без доказателства под формата на снимки или геолокализирани видеа.

Още: Великденско "примирие": Скритите мотиви зад поредната голяма лъжа на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)