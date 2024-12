Часов Яр: Скритата битка за съдбата на Донецка област (КАРТИ)

На фона на зверските боеве в Покровското, Кураховското и Времеевското направление, които решават съдбата на южната част на Донецка област и създават предпоставки за руснаците да атакуват свободната част на Запорожка област и цялата Днепропетровска област, в миниманса остават боевете за Часов Яр. Градът е руска цел, откакто падна Бахмут – и е много важна опорна точка за превземането на северната част на Донецка област.

Часов Яр – какво предстои

Дори по стандартите на България, Часов Яр е малък град – 12 000 души население преди избухването на пълномащабната война с Русия, но на площ от 20 000 квадратни километра, в рамките на цели 11 квартала (микрорайона). Часов Яр е разделен от канала "Северски Донец – Донбас" - той всъщност минава между квартал "Канал" на изток и кварталите "Октомврийски" и "Нови" на запад. В центъра на града се намира т.нар. огнеупорен завод.

В началото на април, 2024 година, руснаците успяха да установят позиции в "Канал", като най-яростните сблъсъци там, в условията на градски бой, бяха през юни, 2024 година. В крайна сметка кварталът падна, но по-важното за руското военно командване беше как ще премине през "Северски Донец – Донбас".

Към днешна дата, през канала има две руски предмостия от "Канал" през "Северски Донец – Донбас". И за да бъдат неутрализирани, украинците изградиха две защитни линии, втората от която е де факто чак зад самия Часов Яр и по същество не е завършена и до днес в пълна степен. Сегашната фронтова линия върви от север на юг: "Канал" до Григоровка, към мина "Север" и до община Пивнично, огнеупорния завод, вилната зона до предприятието и мина "Блок-9" в посока Ступочки: За руснаците каналът на Часов Яр е като Суецкия канал: 24-та украинска бригада се държи (ВИДЕО)

7/🧵



To counter this, the Ukrainians created two defensive lines. The first along the canal, with some fallback lines extending east-west behind it, and a mostly unfinished second line behind the actual city. pic.twitter.com/S7VVYgGayG — Playfra (@Playfra0) December 14, 2024

Сърцето на Часов Яр е огнеупорният завод и високите сгради до него. Руски части вече достигнаха до огнеупорния завод, там се водят боеве от поне 2-3 седмици, без обаче някоя от двете страни да е установила контрол. Самият завод е съставен от два основни цеха, Трети и Пети, плюс още няколко по-малки. Руснаците държат 2 високи сгради до завода, но нищо в Трети цех – това са украинските данни, докато руските са, че украинците имат позиции единствено в западната част на завода, обаче геолокализирани видеокадри за същинската ситуация няма. При това, руската армия още не контролира изцяло "Октомврийски", в "Нови" също се извършват украински операции:

11/🧵



The plant itself is composed of two main workshops, the 3rd and the 5th, and an intricate layout of other smaller ones. In particular, 2 tall buildings facilitate the sector's defense. The Russians now control 2 buildings on the outskirts of the plant, none in Workshop N°3 pic.twitter.com/N35H9pr47F — Playfra (@Playfra0) December 14, 2024

Дори заводът да падне обаче, това не значи украинска загуба на Часов Яр. Защото следва още една, последна защитна украинска линия:

След Часов Яр, в посока югозапад, е Константиновка. Преди това обаче има няколко села, малки реки, долини и укрепления, чиято подготвеност обаче едва ли е на нивото на тези в Часов Яр. Но природните условия със сигурност облагодателстват защитата т.е. украинците. Ако преминат през града, руснаците вероятно ще гледат да напредват по жп линията към Константиновка. Това е градът, който северно от Торецк, ще е основна руска цел, за да може да се подготви офанзива от юг на север към Славянск и Краматорск – последните големи украински градове в Донецка област: Руската офанзива вече се пропуква от стратегическа гледна точка: Украински военен експерт

15/🧵



As usual the Russians will use the railway conveniently situated on the ridgeline as a meat highway (and bypass the formidable 0 fortifications built on it) and reach Kostyantynivka. There is actually not much to say about the next defensive line, there is none. pic.twitter.com/g0bWsFpYdC — Playfra (@Playfra0) December 14, 2024

СНИМКИ: Playfra