Зеленски: 1762 украинци са избягали от руски плен

Зеленски отбеляза във видеосъобщение в Телеграм, че още 116 украински войници са били освободени в рамките на новия кръг от размяна на пленници между Русия и Украйна.

Украинският президент съобщи, че е провел телефонен разговор с министър-председателя на Обединеното кралство Риши Сунак, за да обсъдят оръжейната помощ за страната му.

"В момента се работи по въпроса, който е бил обсъждан от президента на САЩ. Нашите войници вече са започнали обучение на танкове Чалънджър 2 във Великобритания", каза Зеленски.

За разговора му с британския премиер, става ясно и в Twitter. Украинският президент е настоял пред Риши Сунак, че представители на агресора нямат място на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. ОЩЕ: Полша: 40 страни може да бойкотират Олимпийските игри в Париж

Speaking with @RishiSunak , I thanked for start training 🇺🇦 crews on Challengers. We talked about further expanding the capabilities of the 🇺🇦 army, all-round support for Ukraine in the short&long term. I emphasized: representatives of the aggressor have no place at @Paris2024 .

В своя Twitter премиерът на Великобритания Риши Сунак отбеляза, че е Фокусиран да гарантира, че отбранителното оборудване ще достигне до първа линия възможно най-бързо. "Най-голямото оръжие в арсенала на Украйна е международното единство. Ще продължим така", подчерта Сунак.

Good to update President @ZelenskyyUa this afternoon on the defensive equipment we are providing to Ukraine.



I’m focused on ensuring this reaches the front line as quickly as possible.



But the greatest weapon in Ukraine’s arsenal is international unity. We will keep it up.