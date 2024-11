Зеленски даде пример за двуличието на САЩ - с украински газови хранилища (ВИДЕО)

Украйна е поискала от Полша да защити украински газови хранилища в близост до Лвов от руски ракети и дронове, но Варшава е отказала заради липсата на съгласие в рамките на НАТО. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с кметове и общински лидери в Закарпатието.

В Стрий, който се намира на 70 километра южно от Лвов, се намират едни от най-големите газови хранилища в Украйна, където се съхранява и газ за износ към Европа.

"Имаме добросъседски отношения с Полша. Народът на Полша ни подкрепи. Но в отношенията ни има различни предизвикателства - постоянно сме ги молили да свалят руски ракети, които отиват в посока Полша. Говоря за Стрий, газови хранилища - страната ни зависи от това снабдяване с газ, животът ни. Особено през зимата", каза Зеленски.

"Слава богу, хранилищата се намират надълбоко, което ги предпазва донякъде", добави Володимир Зеленски.

По думите му, Полша е готова, но само ако в рамките на НАТО има подкрепа за такова решение т.е. Варшава не е сама в свалянето на руски ракети. Украинският президент се оплака как като имало нужда, Запада е свалял ирански ракети, изстреляни срещу Израел - защото САЩ са го искали. "Това е отговорът", красноречиво заяви Зеленски.

Държавният глава на Украйна сподели и, че говорил с тогавашния генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг да има мисия Air Policing в защита на Полша, за да може Варшава да прехвърли старите си МиГ-ове на Украйна и с тях тя да сваля руски ракети, щом Варшава не го прави - мисията Air Policing на НАТО за защита на полското небе да продължи, докато Полша се сдобие с нови самолети. "А други държави присъединиха ли се към Полша, за да свалят руски ракети - не", каза Зеленски и тогава даде примера как Запада е свалял ирански ракети, за да защити Израел, защото САЩ се оказали решаващия фактор да се случи.

