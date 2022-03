Зеленски: Европа трябва да се събуди, за пръв път в историята страна стреля по атомна централа

"Обръщам се до всички украинци, до всички европейци, до всички, които знаят какво значи "Чернобил". Русия иска да повтори тази трагедия – руската войска обстрелваше атомна централа в Украйна – Запорожката АЕЦ в Енерегодар. Там има шест енергоблока – шест! В Чернобил избухна един реактор", каза той, като припомни до каква екокатастрофа, разрушение и смърт е довел инцидентът през 1986 година.

"Аз вече говорих с много лидери – с Шарл Мишел, с Дуда, с президента Байдън. Свързахме се с ръководителя на МААЕ Гроси, както и с премиера Джонсън. Предупреждаваме всички: няма държава, освен Русия, която да е стреляла по ядрени блокове! Това е първият път в нашата история, в историята на човечеството, в който държава прибягва до ядрен терор", подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че руските пропагандисти заплашват да "напълнят света с ядрена пепел". "Това вече не е заплаха, сега вече е реалност", подчерта държавният глава и добави, че не се знае как ще приключи пожарът.

Зеленски подчерта, че украинците винаги са държали атомната електроцентрала в безопасност, "за да няма провокации, за да не може никой да отиде в централата, за да не може никой да вземе тази централа, да я замени и след това да изнудва целия свят с ядрена катастрофа".

"Трябва незабавно да спрем руските военни! В Украйна има 15 ядрени блока: ако има експлозия, това ще бъде краят на всичко, краят на Европа! Това ще доведе до евакуацията на континента! Само незабавните действия на Европа могат да спрат руските войски! Не позволявайте на Европа да умре от подобна ядрена катастрофа!", призова Зеленски в емоционално обръщение.

