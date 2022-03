Байдън се въздържа да говори за Запорожката АЕЦ, Джонсън се разгорещи. Засега ситуацията е под контрол

Информацията (на Украинската държавна спешна служба) дотук е, че пожарът е възникнал в учебен център, който не е част от шестте реактора, и че няма жертви. Украинската държавна спешна служба уточнява: пожарът е избухнал в пететажния учебно-тренировъчен комплекс на АЕЦ Запорожие. Изгорели са помещения на трети, четвърти и пети етаж. Няма жертви. В гасенето са участвали 44 пожарникари и 11 служители на Украинската държавна спешна служба.

Руските сили са допуснали украинските пожари, за да се овладеят ситуацията. Първоначално кметът на Енергодар казваше, че руснаците не пускат пожарникарите и стрелят по тях, но по-късно тази информация беше променена.

Информацията от Белия дом е, че двамата президенти са разговаряли на фона на съобщенията, че в атомната електроцентрала, най-голямата в Европа, е избухнал пожар заради руски обстрел. От Белия дом обаче не разкриха повече конкретни детайли за разговора - само че Байдън е провел среща и със зам.-секретарят на САЩ по ядрените въпроси и че редовно американският президент ще бъде осведомяван за ситуацията.

.@POTUS also spoke this evening with Under Secretary for Nuclear Security of the U.S. Department of Energy and Administrator of the National Nuclear Security Administration to receive an update on the situation at the plant. The President will continue to be briefed regularly.