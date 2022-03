Украйна: След обстрел възникна пожар в най-голямата атомна електроцентрала в Европа (ВИДЕО)

Пожарникари обаче се оплакаха, че не могат да влязат, за да гасят, тъй като обстрелът не спира. Все пак малко по-късно стрелбата бе прекратена и те бяха допуснати до мястото на пожара.

Към момента няма информация огънят да застрашава сигурността на обекта. Говорителят на централата Андрей Туз пък успокои, че няма опасност от изтичане на радиация. Тази информация се потвърждава и от сайта на Запорожката АЕЦ, на който в реално време се следи радиационният фон в радиус от 30 километра. Не се наблюдават отклонения от нормите.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw