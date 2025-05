Ултиматум към Путин: Феноменално мнозинство в Сената на САЩ подкрепя тежки санкции срещу Русия

Докато Доналд Тръмп отказва да налага санкции срещу Русия и обяви това публично след разговора си с Владимир Путин, американските сенатори са на друго мнение. Те са в готовност да приемат мащабен пакет от наказателни мерки, включващ 500% мита срещу държави, които купуват руски петрол, газ и уран - най-важните ресурси за финансиране на военната машина на Кремъл. Законопроектът на републиканеца Линдзи Греъм и на демократа Ричард Блументал набира скорост.

"Ако меморандумът за прекратяване на огъня не покаже, че Путин иска мир, ще наложим 500% мита на Русия", заяви Греъм и предупреди: "Ще изчакаме няколко дни".

Блументал и Греъм направиха съвместно изявление, след като техният законопроект за налагане на първични и вторични санкции срещу Москва и участниците, подкрепящи руската агресия в Украйна, събра 81 съмишленици в Сената. Сенаторите са общо 100, като републиканците държат контрола.

Тези санкции ще бъдат наложени, ако Русия откаже да участва в добросъвестни преговори за постигане на траен мир с Украйна или ако Москва "започне друго усилие, включително военна инвазия, което подкопава суверенитета на Украйна след договарянето на мира".

Двамата сенатори цитират думите на държавния секретар Марко Рубио пред сенатската подкомисия за бюджетни кредити за държавни и чуждестранни операции. Там той каза, че Русия се е съгласила да предостави своя срок за прекратяване на огъня през следващите няколко дни. "Съдържанието на документа ще покаже дали Русия има сериозни намерения за мир, или не. Подозираме, че то ще бъде повече от същото", заявяват авторите на законопроекта.

"Ако се повтори същото, Русия може да очаква решителни действия от страна на Сената на САЩ. За тази цел сме изключително доволни, че вече имаме 81 съмишленици за законодателство, което да санкционира Русия за варварското ѝ нахлуване в Украйна. Нашето законодателство ще изолира Русия - ще я постави на търговски остров чрез налагане на строги мита на други държави, които подкрепят тези жестокости. Един от основните приоритети на нашето законодателство е да се потърси отговорност от Китай за това, че подкрепя военната машина на Путин, като купува евтин руски петрол от флота в сянка. Без икономическата подкрепа на Китай военната машина на Путин ще бъде спряна", категорични са сенаторите.

"Макар да копнеем за мир, за нас - и за мнозинството в Сената - става все по-ясно, че Путин си играе. Сенатът на Съединените щати е готов да действа, ако тези игри продължат", гласи посланието им, цитирано от официалния сайт на Ричард Блументал.

🇺🇸 Trump on potential new sanctions against Russia:

“It will be my decision, not anyone else’s. We’re at a critical moment. I spoke with President Putin for two and a half hours.”



The narrative of “possible sanctions against Russia”? A smokescreen—nothing more than a political… pic.twitter.com/CdxKmKiwf6