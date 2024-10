Зеленски към Тръмп: Украйна или ще се присъедини към НАТО, или ще има ядрено оръжие (ВИДЕО)

За собствената си сигурност Украйна трябва или да стане член на НАТО, или да има ядрени оръжия. Това е заявил украинският президент Володимир Зеленски пред кандидата за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп по време на срещата им на 27 септември в Ню Йорк. Думите разкри самият украински лидер в Брюксел на 17 октомври, където участва в среща на върха на Европейския съвет.

Още: Зеленски за пръв път поясни какво предвижда пакетът за неядрено сдържане срещу Русия

Той разказа как е разговарял с Доналд Тръмп за НАТО, използвайки примера на Будапещенския меморандум от 1994 г. Тогава Украйна се отказва от ядрените оръжия срещу гаранции за сигурност. Меморандумите всъщност са три и са подписани първоначално от три ядрени сили - Русия (която днес води агресивна война в Украйна), Съединените щати и Обединеното кралство. Китай и Франция дават малко по-слаби индивидуални уверения в отделни документи.

Още: Зеленски даде пример как нещата с употребата на далекобойни оръжия срещу Русия се променят и ще се променят (ВИДЕО)

„Струва ми се, че това е ясен пример. Украйна имаше Будапещенски меморандум. Там имаше ядрени държави. Най-големите държави в света, които имат влияние, имат ядрени оръжия. Сред тях, разбира се, бяха Съединените американски щати, Китай, Русия, Франция. Несъмнено големи играчи, които имат ядрен потенциал“, каза Зеленски.

⚡️ Zelensky spoke to Trump and said:



"There are two choices. Or Ukraine will have nuclear weapons, or we should have some kind of alliance, and apart from NATO we do not know any functioning alliances today. We want to choose NATO, not nuclear weapons."



He added that the… pic.twitter.com/MgXNH1WGhT