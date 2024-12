Зеленски обясни къде трябва да отиде Русия - към едно нещо с три букви (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски използва "недипломатичен език", за да обясни накъде трябва да отиде Русия.

"Къде трябва да отиде Русия? За предпочитане към три букви", каза украинският президент на съвместна пресконференция с германския канцлер Олаф Шолц.

"Те правят това, което правят. Те ни убиват. Ние се защитаваме и воюваме с враговете си. Войната си е война. Нашите планове остават непроменени. Разбира се, най-много искаме през 2025 г. тази война да свърши", каза още украинският президент и се извини за недипломатичния език.

Zelenskyy used "undiplomatic language" to explain where Russia should go.



