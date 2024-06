Зеленски от Г-7: Срещата на върха дава ясна подкрепа за Украйна, международното право и справедливия мир (СНИМКИ)

Това написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Х.

"Всеки ден укрепваме позициите си и защитата на живота си. Всяка среща има за цел да даде на Украйна нови възможности за победа. Благодарен съм на всички наши партньори" посочи още Зеленски.

На срещата на Г-7 Зеленски подписа споразумение за сигурност с министър-председателя на Япония Фумио Кишида. "През 2024 г. Япония ще предостави на Украйна 4,5 милиарда долара", посочи Зеленски.

По думите му Украйна ще получи от Япония съдействие в областта на сигурността и отбраната, сътрудничество в хуманитарната, техническата и финансовата сфера, съвместна работа за изпълнение на точките от Формулата на мира, санкции срещу агресора и изправянето му под отговорност.

