"Да изведем от тъмнината истинския мир": Аплодисменти за Зеленски в Германия (ВИДЕО)

Лидерът е в Берлин, където участва в конференция за възстановяването на Украйна: Половината мощности за ток в Украйна вече ги няма: Зеленски.

Любопитното е, че представителите на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ отсъстваха по време на речта на Зеленски в Бундестага. Формацията спечели второ място на европейските избори в страната. Останалите приветстваха думите на украинския президент, като се изправиха на крака и го аплодираха.

German parliament gave Zelenskyy a standing ovation



The President of Ukraine made a speech in the Bundestag:



"We will not leave this war as a legacy after us. We will end this war. We will end it on our own terms,” Zelenskyy emphasized.



