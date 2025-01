Зеленски отвърна на повтарящите се заплахи на Фицо заради руския газ

"Преди няколко дни президентът Тръмп взе решение, което значително ще увеличи износа на американски втечнен газ (LNG), особено за Европа. Това е необходимо за сигурността и стабилността – повече енергийни ресурси от партньори за Европа. За американския втечнен газ трябва да плащате с пари, но за руския газ трябва да плащате не само с пари, но и с независимост и суверенитет. Мнозина в Европа вече са минали през това и са избрали да запазят своята независимост и суверенитет. Не и г-н Фицо. Той избира Москва пред Америка и други партньори, които могат да осигурят на страната му газ при търговски условия. Това е неговата грешка. Всеки в Европа трябва да бъде далновиден и да развива отношения, които укрепват нашите народи". Така украинският президент Володимир Зеленски отговори в поредна серия от явната сага между него и словашкия премиер Роберт Фицо, който в последните 2-3 месеца иззе ролята на европейското оръжие на Владимир Путин.

След спирането на транзита на руски газ през Украйна, което беше обявено, че ще се случи още през 2023 година и всеки засегнат имаше време да потърси алтернативи и да ги намери, Фицо продължава да използва темата за нападки срещу Зеленски и Украйна. Словакия обаче се подсигури с алтернатива на руския газ, припомнете си в този материал: Въпреки заплахите на Фицо: Словакия ще продължи да доставя електроенергия на Украйна

Новата нотка в заплахите на Фицо касае бъдещо еврочленство на Украйна. Тази седмица имаше обсъждане на ниво подкомисии за членството в рамките на ЕК и бяха изказани мнения, че Украйна напредва по-бързо, което може да позволи отваряне на преговорни глави още през март, 2025 година. А словашкият премиер почна да се оплаква, че Украйна се е прицелила и в "Турски поток", с което ще блокира всякаква възможност Словакия да получава доставки от „Газпром“ през тръбопровод: Русия: Украйна опита да удари съоръжение на "Турски поток" с дронове

"За нас е жизненоважно да има транзит на руски газ през Украйна. Ако президентът Зеленски не го възобнови, ще блокирам финансовата помощ на ЕС за Украйна. Зеленски от това разбира – от нищо друго", подчерта Фицо в поредно интервю.

🇸🇰 Slovak PM Robert Fico threatens to block all EU aid to Ukraine if Zelensky does not restore gas transit through Ukraine. He stated that the threat of countermeasures is "the only language Zelensky understands." pic.twitter.com/E45IQZnUEO