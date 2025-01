Русия: Украйна опита да удари съоръжение на "Турски поток" с дронове

Украйна е опитала да спре доставките на газ за Европа, като е организирала атака с дронове срещу инфраструктурата на компресорната станция "Русская" в село Гай-Кодзор (Краснодарски край), която доставя газ по "Турски поток" - там се намира изходната точка на газопровода от Русия за Турция. Това твърди руското военно министерство в своя публикация в официалния си канал в Телеграм. Публикацията обаче е от 9:30 часа българско време днес, 13 януари т.е. 2 дни по-късно.

Според руското военно министерство, атаката е била с 9 безпилотни летателни апарата, всичките били свалени от руската ПВО. На 11 януари имаше масирана украинска атака с дронове, като руската ПВО работеше и в района на Анапа - точно в тази община се намира село Гай-Кодзор - Още: Минимум 85 дрона и много взривове: Русия не спа и тази нощ (ВИДЕО)

"Няма пострадали хора от обслужващия персонал на компресорната станция и щети. В резултат на падането на фрагменти от един дрон сградата и оборудването на газоизмервателната станция "Руская" са получили незначителни щети" - така руското военно министерство в две поредни изречения си противоречи има или няма щети. Но добавя, че аварийните екипи на "Газпром" бързо отстранили щетите.

The Russian Ministry of Defense stated that nine Ukrainian drones attempted to attack the "Russkaya" compressor station in the Krasnodar region, which supplies gas through the "TurkStream" pipeline. pic.twitter.com/K1PXRAkiuT

Компресорната станция доставя газ за газопровода "Турски поток" в нормален режим, уверяват руснаците. На онлайн платформата за прозрачна търговия на "Булгартрансгаз" също няма съобщение за някакви нарушения в подаването на газ по "Турски поток".

Припомняме, че Украйна спря транзита на руски газ през украинска територия от 1 януари, 2025 година - по основната газопреносна линия преди изграждането на "Турски поток". Киев обяви края на транзита още през 2023 година - решението, естествено, е заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война.

Още: За пет години: На печалба ли е България от частта на "Турски поток", изградена у нас?

Източник: Руско военно министерство

Преди по-малко от денонощие, украинският президент Володимир Зеленски отвърна на словашкия премиер Роберт Фицо, който е основно оръжие на Путин в Европа срещу Украйна напоследък. Фицо атакува особено силно точно заради спрения транзит на руски газ през Украйна - а именно от газ и петрол се формира най-големият дял приходи в руския държавен бюджет (40-тина процента), който сега се харчи основно за поддържане и ескалиране на войната в Украйна. Зеленски го стори в "Х":

"Добре, че министър-председателят на Словакия Фицо най-накрая се завърна от почивката си в луксозен хотел във Виетнам и вече е в Братислава. Лично за него това трябва да е предизвикателство - да премине от живот в лукс към опит да поправи собствените си грешки. Беше очевидна грешка за Фицо да вярва, че сенчестите му схеми с Москва могат да продължат безкрайно: Фицо плюе по Зеленски и Украйна, докато се шири в хотел с нощувка над 5700 евро (ВИДЕО)

Предложихме нашата помощ на народа на Словакия за адапция към липсата на транзит на руски газ, но Фицо арогантно отказа. Мнозина в Европа го предупредиха, че да не прави нищо и да чака не е опция. Сега той прибягва до PR, лъжи и гръмки обвинения, за да прехвърли вината от себе си върху някой друг.

Но истинският проблем е, че той заложи на Москва, не на собствената си страна, не на обединена Европа и със сигурност не на здравия разум. От самото начало залогът беше губещ: Познат американски бизнес плаща като поп милиарди данъци на Путин през 2023 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

Надяваме се, че по-нататъшната диверсификация на източниците на енергийни доставки в Европа, сътрудничеството с Европейската комисия и прилагането на политиката на президента Тръмп за увеличаване на доставките на американски газ за Стария континент ще помогнат за справяне с предизвикателствата, причинени от недалновидността на някои европейски фигури".

It’s good that Slovakia’s Prime Minister Fico has finally returned from his vacation at a luxurious hotel in Vietnam and is now in Bratislava. For him, personally, it must be challenging—switching from living in luxury to now trying to fix his own mistakes. It was an obvious…