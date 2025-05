Зеленски пак призовава за истински мир, а Русия точи зъби и за Литва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Готови сме да преминем към прекратяване на огъня възможно най-скоро, дори днес, ако Русия също е готова да предприеме реципрочни стъпки за пълно примирие в срок от 30 дни. Това е справедлив период от време, в който да бъдат подготвени следващите стъпки в мирния процес. Русия трябва да спре войната и обстрелите. Същевременно продължаваме да укрепваме отбраната си – очакваме значителна военна помощ и пакети плюс сътрудничество с ключови партньори и във войната, и след приключването ѝ. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в редовното си вечерно видеообръщение и така за пореден път призова за траен мир. И изрично подчерта – никой не вижда каквато и да е готовност за мир от руска страна, предвид реториката ѝ както от официални лица, така и от страна на руските пропагандисти, които заплашват не само Украйна, но и прибалтийските държави. Ако Русия не бъде притисната, няма да има мир, каза отново Зеленски.

Без всеобхватни санкции срещу руския петрол и газ, срещу руската енергетика и руския банков сектор, които да се спазват, няма да стане, предупреди украинският президент и заяви, че идва време за действия и срещу трети страни, които помагат на Путинова Русия да избягва санкции. На този фон бившият директор на дирекция "Европа и Евразия" в ЦРУ Ралф Гоф коментира пред The Times отдавна известната истина - Западът и САЩ особено не дават достатъчно оръжия на Украйна да победи Русия, дават само толкова, колкото Украйна да не загуби и "да кърви". Гоф изрично посочва, че още през 2014 година е казвал на висшестоящите в САЩ, че "семената на Третата световна война се посяват в Донбас", но тогава имало "други приоритети" пред американската външна политика.

Припомняме, че вчера, 3 май, говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков коментира пред руските медии, че целта на 3-дневното примирие около 9 май, което руският диктатор обяви, е да се провери доколко Киев е готов да върви към "истински мир". "Решението на Путин едностранно да наложи мимолетно прекратяване на огъня по време на празниците за Деня на победата на Русия е умишлен опит да проектира усещане за власт и контрол в Русия както пред руското общество, така и зад граница. Вероятно Путин също се стреми да избегне неудобството от украинските удари с дронове по време на тези празненства, като наложи такова споразумение", коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) - Още: Псевдопримирие - Зеленски предупреди гостите на Путин за 9 май да се пазят, Медведев джафка: Гнида

Пореден важен знак накъде върви Путинова Русия с пропагандата си – на 2 май руските опозиционни медии "Медуза" и "Агентство" съобщиха, че руският външен министър Сергей Лавров е автор на предговора на нова руска книга със заглавие "История на Литва", публикувана през март 2015 година от издателството "Външни отношения", част от Московския държавен институт за международни отношения. Лавров казва, че балтийските държави, включително Литва, разпространяват фалшиви версии за собствената си история, за да създават антируски настроения и директно пише, че книгата има за цел "да анализира развитието на земите, които са били свързани с Литва в различни времена". Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че книгата е руски пропаганден инструмент, който уж е научно обоснован, за да може Русия да отрича държавността и суверенитета на съседа си и да се стреми към нов СССР, посочва ISW.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Точно както Зеленски каза снощи, Русия изобщо не дава признаци, че търси мир – интензивността на бойните действия в Украйна отново се увеличи и за 3 май по официални украински данни руската армия е извършила 253 пехотни атаки, с 37 повече на дневна база! Това не е толкова далеч до рекорда и безумното число от 292 руски пехотни атаки, поставен на 14 декември, 2024 година. Руската армия е използвала 158 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. 25 по-малко на дневна база, но Зеленски посочи, че за последните 6 дни руснаците са хвърлили над 950 КАБ в Украйна. 15 от бомбите са хвърлени в Курска област, на руска територия – там, където уж руската армия изцяло победи по думите на Путин отпреди вече над седмица. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от почти 6400 изстреляни снаряда, което е с 300 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали и 2760 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 60 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки са регистрирани в Покровското направление – зашеметяващите 113 са отбити от украинската армия там, по украински данни. Руската армия атакува по всички възможни точки на южната дъга на Покровск. Още цели 66 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Новопавловско направление, където някак украинците засега не губят село Константинопол и още не допускат пълно овладяване от руска страна на магистралата Запорожие - Донецк – какво е положението там, припомнете си анализа на о.з. полковник Константин Машовец в този материал: Ще държим "лошите актьори" извън Украйна: Тръмп със знакови думи и F-16 (ОБЗОР - ВИДЕО)

A Russian UAZ with four soldiers was destroyed by Ukraine’s 3rd Assault Brigade. Russian forces tried to establish a supply route, but FPV drones showed them a faster exit. Vehicles, a hidden BM-21 Grad MLRS were turned into scrap and smoke by the FATUM unit. pic.twitter.com/ScuHSVGN64 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2025

Отделно – в Курска област е имало 23 спрени руски пехотни атаки, още 16 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление. Няма други направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки, което само показва как руският фокус за пробив се съсредоточава в Покровск през последните дни.

Руснаците с всичка сила искат да пробият до административната граница на Днепропетровска област, постоянно атакуват, особено в района на Успеновка (едно от селата на южната дъга на Покровск с връзка с Новопавловското направление). Искат да постигнат успех до 9 май, разказва украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". "Боевете вече се водят отвъд Новоолександровка, която е на по-малко от 4 километра от Днепропетровска област. Между другото, зад това село има само ниви", пише "Офицер+". Колегата му Станислав Бунятов потвърждава, че руската армия се стреми да разшири фланговете южно от Покровск и да стигне до Днепропетровска област. Големият руски натиск в Покровското и Новопавловското направление води до малки руски тактически успехи на цената на много жертви – и в село Богатир, югозападно от село Константинопол, основна защитна украинска точка преди магистралата Запорожие – Донецк, и още по-на юг, в село Вилно поле, северно от Велика Новоселка, отчита ISW:

Ukrainian Marines from the Korsar strike drone battalion of the 38th Separate Marine Brigade destroyed Russian armor on the Pokrovsk front — taking out an MT-LB, an Ural truck, and an armored vehicle, pic.twitter.com/YlpiGDH4Zq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2025

(КАРТА) В Лиманското направление руската армия с всичка сила се мъчи да приключи със село Ямполовка, на източния бряг на река Жребец. Има украински данни, че руски части са стигнали до водоемите южно от селото, както и за лек руски напредък северно от Торско, по-на юг по река Жребец. ISW отчита на база видеокадри от украински източник малък руски напредък западно от Макеевка, към Борово (югозападно), което е южната част на Купянското направление и северната на Лиманското. Целта на руснаците тук е да изтикат украинската армия изцяло зад река Жребец и да я притиснат към река Северски Донец. Засечен е и лек руски напредък в намиращото се южно Северско направление, при Григоровка:

PHOENIX regiment eliminated multiple Russian vehicles near Kupyansk, Kharkiv region. Recent drone strikes destroyed 3 vans, 2 trucks, a car, 3 motorcycles, 3 shelters, a fuel depot, and 2 antennas. pic.twitter.com/WNesOcZnBr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2025

Докато говори с патос за Торецкото направление и как руската армия държи инициативата и напредва, изброявайки почти всяка уж превзета от руснаците къща, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" предупреждава за украински контраатаки при Суха Балка, юг-югозапад от Торецк – от там руските сили опитват да разширят фронта, за да успеят да пробият на север към Константиновка, като преодолеят язовира Клебан-Бик, който е голямо препятствие и силна точка за отбрана (КАРТА). За момента няма сигурни данни, че руснаците успяват да напреднат решително по път Т-0504 Бахмут – Константиновка – Покровск, в сектора източно от Малиновка, но боевете продължават:

Ruined Toretsk — another casualty of the "Russkiy Mir", bringing only death and destruction.



Once, it will be rebuilt. pic.twitter.com/vjtfVhORhM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 3, 2025

И тази нощ не се мина без руски въздушни удари. В Киев дронове "Шахед" са нанесли щети в общо три района – Облонски, Святошински и "Шевченко". Ударена е 12-етажна жилищна сграда, изгорели са 7 автомобила, ранени са 11 души, като сред тях има 2 деца. 76 пожарникари и 14 пожарни са гасили пламъците, съобщава украинската спешна служба. Освен това, в Черкаси е имало 5 пожара на различни места пак след руска въздушна атака – 1 човек е пострадал, уцелени са жилищни сгради, както и складова база. Общо 101 пожарникари и 26 единици техника са били ангажирани да гасят пламъците:

Руски пропагандни канали като Shot и "Два майора" информират за украинска атака с дронове в Каменск-Шахтински в Ростовска област, където има руска петролна рафинерия, но не признават да има щети – по предварителни данни нямало, казва и губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си канал в Телеграм. Руското военно министерство официално съобщи за 13 свалени дрона, 11 от които над Ростовска област.

