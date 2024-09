Зеленски: По-близо сме до мира и края на войната, отколкото мислим (ВИДЕО)

"Мисля, че сме по-близо до мира, отколкото си мислим. Ние сме по-близо до края на войната". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за предаването "Добро утро, Америка" на ABC News - откъс от него вече се разпространява в социалните мрежи, а то би трябвало да бъде излъчено в цялост до няколко часа.

Що се отнася до плана за победа на Украйна във войната с Русия, Зеленски беше много категоричен - това не е план как с Путин да се преговаря за справедлив мир, а как Украйна да бъде подсилена така, че Путин да поиска да преговаря за справедлив мир. Припомняме, че досега издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор налага визия за преговори, които изключват друго решение извън неговата визия: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

Затова Зеленски призова да бъде увеличена подкрепата за украинската армия: Президентът на Чехия: Киев трябва да приеме, че някои територии ще останат под руски контрол

Украинският президент също така смята, че Путин се страхува от операция "Курск". "Вярно е. Много се страхува. Защото неговият народ видя, че той не може да го защити – че не може да защити цялата територия на Русия", каза Зеленски, като подчерта, че само от "силна позиция" Украйна може "да притисне Путин да спре войната".

