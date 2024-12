Зеленски похвали F-16 за свалени руски ракети: Първа равносметка за поредния руски обстрел (ВИДЕО)

Започналата с пълна сила тази сутрин поредна руска ракетна атака срещу Украйна е била една от най-масираните във войната дотук - руската операция беше комбинирана, с обстрел както с ракети, така и дронове. Първи предварителни данни оповести украинският президент Володимир Зеленски, като той представи интересни детайли.

Още: След 3 дни затишие: Руски ракети полетяха към Украйна, изглежда е мащабно*

Руски ракети по Украйна: F-16 работят все повече за защита на украинското небе

⚠️ Ukraine's energy infrastructure is under a Russian missile attack. Strikes hit the Burshtyn TPP (Ivano-Frankivsk region), causing increased power outages across the country. Emergency blackouts also in Kyiv—schedules suspended. pic.twitter.com/ZjBxDXEqiM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 13, 2024

Съгласно представената от Зеленски информация, която е предварителна, Руската федерация е изстреляла 93 ракети (крилати и балистични), както и почти 200 дрона по Украйна. Основната цел - украинската енергийна система.

Свалени са 81 ракети, като 11 руски крилати ракети са унищожени от изтребители F-16, добавя Зеленски. Има данни за минимум една изстреляна севернокорейска ракета в рамките на руската атака.

Още: Полша вдигна военни самолети заради масирана ракетна атака по Украйна (ВИДЕО)

"Това е мирният план на Путин - да унищожи всичко. Ето как иска "преговори" - като тероризира милиони хора. И не е ограничен нито в обхвата, нито в закупуването на необходимите компоненти за производството на ракети. Петролът дава на Путин достатъчно пари, за да вярва в безнаказаността си. Необходима е силна реакция от света: масова реакция. Това е единственият начин да спрем терора. Ако световните лидери се страхуват да реагират или свикнат с терора, Путин приема това като разрешение да продължи", подчерта Зеленски.

Russia launches massive strike on Ukraine targeting energy facilities



An air raid alert was declared across all regions of Ukraine.



Ukraine's Air Force reported launches of drones and missiles, including the hypersonic *Kinzhal* missile.



Explosions have been reported in Kyiv,… pic.twitter.com/nDz1YC25Kk — NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2024

Заради руския обстрел, в цяла Украйна има аварийно спиране на тока - "Укренерго" официално го обяви, като посочи, че актуални графици могат да бъдат намерени на официалния сайт на дружеството, но предупреждава и, че регулярните графици засега няма да важат.

Още: Русия може до дни да изстреля още една ракета "Орешник" по Украйна?

❗️Due to Russian strikes, "Ukrenergo" ordered disconnections for three out of six consumer groups. Lots of Ukrainians are currently without power. pic.twitter.com/OoSuIScs38 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 13, 2024