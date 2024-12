Зеленски: Словакия плаща със суверенитета си за евтин руски газ, Фицо помага на Путин

"Москва предоставя значителни отстъпки на Фицо, но Словакия ги плаща. Такива отстъпки не са безплатни - плащанията към Русия се извършват чрез суверенитет или тъмни схеми. Това трябва да е повод за загриженост на словашките правоохранителни и специални служби."

Това написа в социалната мрежа Х украинският президент Володимир Зеленски.

"Подробности за такова финансиране бяха разкрити по време на неотдавнашна среща на европейските лидери в Брюксел. Лидерите отбелязаха, че г-н Фицо не иска да участва в общата европейска работа за енергийна независимост или да търси заместител на руския газ, а по-скоро иска да помогне на Русия да изтласка американския газ и енергийните ресурси на други партньори далеч от Европа, намеквайки, че иска да помогне на Путин да печели пари, за да финансира войната и да отслаби Европа", заяви Зеленски.

"Ние губим хора в резултат на войната, която Путин започна, и смятаме, че подобна помощ на Путин е неморална", посочи още украинският президент.

По думите му Фицо дори е отказал компенсации, за да облекчи преходния период и да се отърве от зависимостта, което означава, че това не е въпрос на сигурност за него.

"Той се интересува конкретно от руския газ и въпросът е за 500 милиона щатски долара годишно. Други печалби идват от петролната тръба, която минава през украинска територия и дава още 500 милиона щатски долара годишно, което помага на г-н Фицо", уточни Зеленски.

Според него основната му цел е да се разбере с Русия и това му е от полза. "Това наистина е голям въпрос за сигурността – както за Словакия, така и за цяла Европа. Защо този лидер е толкова зависим от Москва? Какво му се плаща и с какво плаща?", попита президентът на Украйна.

Той смята, че след срещата си в Москва Фицо и Путин не са направили съвместни изявления, защото се страхуват от реакцията на обществото.

