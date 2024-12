Издирваният от Международния наказателен съд в Хага диктатор Владимир Путин заяви, че Русия е отворена за словашко предложение за провеждане на мирни преговори с Украйна с цел прекратяване на войната. Путин, който тази седмица прие в Кремъл словашкия премиер, заяви, че Роберт Фицо е предложил Словакия за домакин на преговорите между Москва и Киев. Стопанинът на Кремъл посочи, че Русия била решена да доведе до край конфликта, който самият той подпали през февруари 2022 г.

Владимир Путин заяви, че словашките власти „с удоволствие биха предоставили собствената си страна като платформа за преговори. Ние не сме против, ако се стигне до това. Защо не? Защото Словакия заема неутрална позиция", каза диктаторът, цитиран от Reuters.

Братислава е скептична по отношение на военната подкрепа за Украйна, а откакто се завърна на министър-председателския пост, Фицо провежда политика спрямо Киев, близка до тази на унгарския премиер Виктор Орбан. Самият Орбан провежда своя мисия за мир, която до момента не е дала никакви резултати. Неговите виждания за мир в Украйна облагодетелстват Путин. Междувременно Фицо не само беше в Москва сега, а обеща да отиде и за парада на 9 май догодина. Всичко това поставя под съмнение думите на Владимир Путин за неутралната позиция на Словакия.

Словашкият външен министър Юрай Бланар заяви, че страната отдавна се стреми към мирно решение на конфликта и че коментарите на Путин са „положителен сигнал“ за прекратяване на войната. „Словашката дипломация е готова да допринесе активно за мирния процес по този начин и ние също така съобщихме тази възможност на украинските партньори“, каза Бланар.

Украинският президент Володимир Зеленски неведнъж е критикувал Словакия за приятелския тон, който Фицо задава спрямо Русия, откакто се върна на власт след изборите през 2023 г. Лидерът на Украйна е категоричен - никакви решения няма да се вземат без участието на Киев и зад гърба на украинската държава.

Украйна е завършила необходимата подготовка за втората световна среща на върха за мир, въпреки че работата продължава, заяви говорителят на Министерството на външните работи в Киев Георгий Тихий по време на брифинг на 27 декември.

След първата среща на върха за мир в Швейцария през юни 2024 г. президентът Володимир Зеленски заяви, че втората "трябва да положи основите на траен и справедлив мир". Въпреки че Украйна имаше за цел да проведе срещата на върха преди края на 2024 г., Тихий заяви, че фокусът е върху постигането на съществени резултати, а не върху организирането на „събитие заради самото събитие“.

Ukraine is fully prepared for the second Peace Summit, says MFA spokesperson Tykhyi.



"Ukraine is in a strong diplomatic position; preparations are complete. However, additional groundwork is needed for a successful summit." pic.twitter.com/ukMHk7Q93d