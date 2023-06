Зеленски: Русия иска да взриви АЕЦ "Запорожие", за да спрем войната при нейните условия

"Понастоящем представители на "Росатом" са в АЕЦ "Запорожие"", уточни Зеленски и каза, че според него най-голямата атомна електроцентрала в Европа е следващата мишена на руснаците.

„Русия иска да взриви атомната електроцентрала“, каза украинският лидер. Попитан защо, той отвърна: „Както стана и с язовира (в Нова Каховка - бел. ред.) Тях не ги интересува сигурността на Украйна. Те винаги искат дестабилизация тук и желаят светът да постави под натиск Украйна, за да спре тя конфликта при условията на Путин".

Zelenskyy said that Russia could blow up the Zaporizhzhia NPP in an attempt to force Ukraine to accept Putin's conditions.



Video: NBC pic.twitter.com/v9mqcAQH2w