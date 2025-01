Зеленски се срещна с основния противник на Фицо в Словакия Михал Шимечка (ВИДЕО)

"Дискусията ни беше много конкретна и конструктивна. Украйна е благодарна на народа на Словакия за подкрепата. Ние сме готови за открит и взаимноизгоден диалог по всички въпроси, особено в енергетиката. Този диалог трябва да укрепи нашите нации – Украйна и Словакия, а не Москва", написа украинският президент в социалната мрежа Х. "Радвам се, че можем да намерим общ език с нашите словашки партньори и да дадем правилни отговори за енергийната сигурност и геополитическата стабилност", посочи още Зеленски.

Friday. Expected one Slovak leader, but met another. I had a good meeting with Slovak parliamentarians, led by @MSimecka. Our discussion was very concrete and constructive.



Ukraine is grateful to the people of Slovakia for their support. We are ready for an open and mutually… pic.twitter.com/znm2w36jiD