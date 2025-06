Зеленски: Свободният, демократичен свят чака Тръмп да донесе мир в Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за ABC News, че страната му е готова за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Съединените щати. Той отново обвини руския президент Владимир Путин, че се стреми към „пълно поражение“ на Украйна. В ексклузивното интервю в Киев с Радац, съводещ на предаването „This Week“ по ABC News, Зеленски заяви, че Путин не се интересува от мир и че само „твърд натиск“, воден от САЩ и подкрепен от европейски съюзници, би накарал Путин да бъде „прагматичен“ в мисленето си. „Тогава те ще спрат войната“, каза Зеленски.

„Убеден съм, че президентът на Съединените щати има всички правомощия и достатъчно лостове за влияние, за да се намеси“, каза Зеленски пред Радац.

Призивите на Зеленски за прекратяване на боевете в Украйна – постоянно послание, откакто Русия започна пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. – дойдоха в момент, когато Русия бомбардира Украйна, изстрелвайки 472 дрона миналата седмица.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че това е най-голямото нападение с дронове по време на войната. „Вероятно хората не осъзнават това“, каза Зеленски. „Те трябва да разберат, че сме под удари, под атака всеки ден. И може би си спомняте, че когато говореха за прекратяване на огъня, временно прекратяване на огъня, те все пак продължиха да атакуват и да нанасят удари“, каза той.

Репортажът на Радац от Украйна идва седмица след като страната предприе може би най-значимото си офанзивно действие във войната, когато удари руски летища чак до Сибир при координирана, изненадваща атака с дронове, която според Украйна унищожи една трета от руските стратегически бомбардировачи, или около 40 самолета. САЩ оценяват, че Украйна е повредила много по-малко самолети, като при атаката са били унищожени 10 руски самолета, заяви американски служител пред ABC News.

Зеленски каза на Радац, че е видял видеоклиповете, „които целият свят е гледал“ след атаките – кадри, показващи украински дронове, излизащи от контейнери, включително мобилни вили, превозвани от руски превозни средства. Руските шофьори „не са знаели нищо“ и при операцията е използвано само украинско оръжие, заяви украинският президент.

Зеленски отбеляза, че тайната операция, планирана в продължение на 18 месеца и наречена „Операция „Паяжина“, е поразила само военни цели и е имала за цел да подобри позицията на Украйна на масата за преговори. „Можем да противодействаме“ на руската агресия „само със сила“, каза Зеленски, „и разбрахме, че ако украинските специални служби предприемат някои стъпки, можем да спрем Русия и вероятно тогава те ще бъдат готови за някакъв вид дипломация и преговори“.

САЩ проведоха двустранни разговори с Украйна и Русия, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност, а делегации на двете воюващи страни се събраха в Истанбул съвсем наскоро, в понеделник, ден след операция „Паяжина“. Кремъл нарече широкомащабното нападение акт на тероризъм – обвинение, което Зеленски отхвърли.

„Това е чиста и ясна военна операция. Това е стъпка, която показа на всички, че не искаме тази война. Не искаме да се бием“, каза той. „Трябва да подготвим такива планове и няма да спрем“, добави той. „Защото... нямаме представа какво ни чака утре. Наистина не знаем дали ще спрат тази война“, каза той.

Зеленски призова за прекратяване на огъня по време на цялата дискусия, казвайки на Радац, че Украйна е готова да сложи оръжия без условия - ако и Русия го направи. Той заяви, че украинците ще се откажат от гаранция за сигурност от САЩ, която те нарекоха съществена, ако не бъдат поканени да се присъединят към Организацията на Северноатлантическия договор, и ще приемат 30-дневно прекратяване на враждебността.

Зеленски постоянно намекваше, че дипломацията и силата за прекратяване на войната ще се осъществяват чрез Белия дом, където се скара тежко през февруари с Доналд Тръмп.

Подобно очевидно напрежение не се наблюдаваше на срещата в Овалния кабинет между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц в четвъртък, където Тръмп заяви, че войната в Украйна е като „две малки деца, които се бият като луди“ и „понякога е по-добре да ги оставиш да се бият известно време и след това да ги разделиш“. Мерц оспори твърдението на президента, а Зеленски каза, че също не е съгласен с него. „Президент Зеленски, Вие говорите толкова силно за загубата във Вашата страна и за това, което е пострадал Вашият народ“, каза Радац на Зеленски в Киев само два дни по-късно. „Мислите ли, че президентът разбира това послание, когато казва неща като „две деца се карат“?“

Зеленски описа „безграничната“ болка на украински мъж, загубил децата и съпругата си при ракетен удар. Той каза, че мъжът му е обяснил, че „ги търси точно до мен“ в апартамента си, все още след като са починали. „А те не са там. ... Все още чувствам, че е било кошмар. Не е било реално. Беше сън, лош сън“, разказа той. „Дали хората, които не са загубили децата си, чувстват нещо подобно? Вероятно не“, каза Зеленски. „Може ли президент, който е в Америка, да се чувства точно като този баща? Не“, добави той.

Той завърши анекдота с категорично отхвърляне на аналогията на Тръмп за войната . „Не сме деца с Путин на детската площадка в парка. Ето защо казвам, че той е убиец, който е дошъл в този парк, за да убива децата“, каза той.

Зеленски намекна, че отношенията му с Тръмп са се подобрили, откакто двамата президенти се срещнаха месец след началото на президентството на Тръмп в Овалния кабинет, където Зеленски каза на Радац, че „камерите не лъжат“. Украинският лидер призна, че срещата не е била полезна, казвайки, че е бил „емоционален“, тъй като е отишъл във Вашингтон, „за да защитава истината“.

И все пак, априлската им среща във Ватикана, където и двамата лидери присъстваха на погребението на папа Франциск, беше „продуктивна“, каза Зеленски. „Петнадесет минути във Ватикана, насаме, на четири очи... допринесоха повече за установяване на доверие, отколкото срещата с много хора, присъстващи в Овалния кабинет“, добави той.

Той каза, че сега „исква да вярва, че имаме нормални, равноправни професионални отношения“. Въпреки това Зеленски заяви, че не е съгласен с мнението на Тръмп за намеренията на Путин в Украйна. „С цялото ми уважение към президента Тръмп, разбира се – мисля, че това е просто негово лично мнение“, каза Зеленски. „Силно вярвам, че Путин не иска да сложи край на тази война. В съзнанието му е невъзможно да се сложи край на тази война без пълно поражение на Украйна“, добави украинският президент.

„Повярвайте ми, ние разбираме руснаците много по-добре, манталитета на руснаците, отколкото американците разбират манталитета на руснаците. Ние сме съседи от векове“, каза президентът от военно време, избран през 2019 г., пред Радац.

Пълното интервю между украинския президент Володимир Зеленски и Марта Радац, съводеща на „This Week“ с Джордж Стефанопулос, ще бъде излъчено в неделя сутринта в предаването „This Week“.

САЩ отказаха да доставят 20 000 ракети на Украйна — всичко беше пренасочено към Близкия изток Специална технология за противодействие на дронове Шахед беше обещана на Киев още при администрацията на Байдън, каза още украинският президент.

