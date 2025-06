Зеленски отговори на Тръмп: Войната не е детски бой, но Путин убива деца (ВИДЕО)

„Ние не сме деца с Путин на детската площадка в парка. Той е убиец, който дойде в този парк, за да убива децата“, каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за предаването "Тази седмица" по американската медия ABC News. Така той отговори на американския президент Доналд Тръмп, който сравни Украйна и Русия с деца, на които трябва да се бият и намекна за санкции и на двете страни.

631 украински деца са загинали във войната в Украйна, обобщи украинският президент, отбелязвайки, че Русия често атакува цивилни в офанзивите си.

В скорошно проучване Центърът за стратегически и международни изследвания изчислява, че между 60 000 и 100 000 украински войници са загинали във войната, а до 250 000 руски войници са загинали в резултат на боевете. ОЩЕ: "Бой между две малки деца в парка": Тръмп със странно сравнение, заплаши със санкции и Киев, и Москва (ВИДЕО)

В интервюто Зеленски описа „безграничната“ болка на украински баща, който е загубил жена си и трите си деца при ракетен удар. "Той просто каза: „Всяка сутрин, когато се събудя, търся семейството си – търся навсякъде в апартамента... Все още чувствам, че е било кошмар... лош сън“, разказа Зеленски.

Украинският президент смята, че американският му колега „не можеше да почувства и разбере напълно тази болка“. „И не става въпрос за президента Тръмп, а за всеки човек, който не е тук, в страната, който е на хиляди мили разстояние, не могат да почувстват и разберат напълно тази болка“, коментира той. ОЩЕ: "Доста силна": Tръмп бил впечатлен от украинската операция "Паяжина"

“We’re not kids playing with Putin in a park. He’s a killer who came to murder children,” Zelenskyy said, rebuking Trump’s remarks about him and the Russian dictator. Ukraine’s pain, he added, is hard for any non-Ukrainian, including the U.S. President, to fully grasp. pic.twitter.com/x9Ti1qrv7P