Зеленски: Украйна е готова да предприеме възможно най-бързи стъпки за прекратяване на огъня (ВИДЕО)

Украйна е готова да предприеме възможно най-бързи стъпки за прекратяване на огъня на фронтовата линия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в ежедневното си видеообръщение. "Нашият украински интерес не е да удължаваме войната, а да сме готови за всяко развитие на ситуацията. За света е очевидно, че по вина на Русия войната все още продължава. Украйна е готова за най-бързите възможни стъпки – реално прекратяване на огъня и създаване на нова архитектура на сигурността. От своя страна, ние работим върху всичко. Нуждаем се от огледалната готовност на Русия. Сега тя не съществува и това не може да се промени без натиск от света", заяви държавният глава.

I held an extended meeting with the military. Among other topics, we discussed the military foundation for diplomacy — the next technical meeting. We are working to ensure it takes place as soon as possible. Ukraine’s interest is not to prolong the war, but to be prepared for any… pic.twitter.com/h8Nr0FQndT