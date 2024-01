Зеленски за пръв път се появи лично в Давос (СНИМКИ)

Зеленски беше посрещнат с бурни овации при влизането си в закритата среща с топ мениджъри от компании като Bank of America, Siemens Energy и други водещи корпорации.

ОЩЕ: Швейцария отпуска над 1,6 млрд. евро в помощ на Украйна (ВИДЕО)

Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

В профила си във Facebook украинският президент коментира, че на среща с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг пък са обсъдили допълнително укрепване на украинската система за противовъздушна отбрана, подготовката на следващата среща на върха на НАТО във Вашингтон, двустранните споразумения за сигурност, които е действат до присъединяването на Украйна към НАТО.

ОЩЕ: Полските фабрики се готвят за война. Производството е под пълна пара: Rzeczpospolita

I met with NATO Secretary General @JensStoltenberg in Davos to thank the Alliance for its steadfast support.



We discussed the situation on the front lines. I informed the Secretary General of Russia's recent mass air strikes and emphasized the need to further strengthen… pic.twitter.com/yXkPgSpPel